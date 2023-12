Seit kurzem gibt es in Bad Radkersburg eine neue Billa-Filiale. Nach rund fünf Monaten Bauzeit erfolgte die Neueröffnung am Standort an der B69 in der Halbenrainerstraße. Auf rund 1200 Quadratmetern Verkehrsfläche erwartet die Kundinnen und Kunden eine bunte Produktvielfalt. 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am insgesamt 7. Billa-Standort in der Südoststeiermark tätig.

Regionale Produkte

Herzstücke sind der Frischebereich mit einer großen Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse sowie die Bedienbereiche rund um Feinkost, Fisch und Fleisch. Auch die regionale Herkunft vieler Produkte spiele eine wichtige Rolle, wie Andrea Thonegg, Marktmanagerin in Bad Radkersburg, betont, da die Kundschaft gern zu Lebensmitteln greife, die von Betrieben aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft stammen. „So gibt es beispielsweise hier bei uns im Markt frisches Brot von der Bäckerei Kranich aus St. Peter am Ottersbach und Freilandeier von der Firma Höllerl aus Loipersdorf“, so Thonegg. Auch Billa-Vertriebsdirektor Peter Gschiel hebt die Rolle als wichtiger Nahversorger hervor.

Nachhaltig und energieeffizient

Es wird zudem auch auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gesetzt – laut Billa kommen am neuen Standort 100 Prozent Grünstrom aus Österreich und energieeffiziente Kälteanlagen zum Einsatz. Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, aber einwandfrei genießbar sind, werden unter anderem an das Rote Kreuz gespendet.