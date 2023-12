Advent bis Weihnachten ist die an Bräuchen abwechslungsreichste und vielfältigste Periode im Jahr. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich beim Brauchtum jedoch vieles verändert. Ein Beispiel dafür ist der Adventkranz: Er ist eine Erfindung des evangelischen Pastors Johann Hinrich Wichern, der am 1. Dezember 1850 im Hamburger Jugendheim „Rauhes Haus“ einen großen Kranz band, auf dem täglich eine Kerze bis zum Heiligen Abend angezündet wurde. Dieser Lichterbrauch breitete sich langsam auch in Österreich aus. Um 1900 ging man dazu über, nur an jedem Adventsonntag eine Kerze anzuzünden.