Am LKH Südsteiermark Standort Bad Radkersburg sorgen Pläne der Kages für Aufregung: Die Abteilung für Orthopädie soll einen Arzt im Dienst verlieren. Soll heißen: Ab Dezember 2024 wird in der orthopädischen Notfallversorgung außerhalb der Normalarbeitszeit ab 15 Uhr bis 7 Uhr in der Früh nur mehr ein Arzt anwesend sein.