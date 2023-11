Verbunden mit dem Reformationsfest feierte die Evangelische Pfarrgemeinde Feldbach kürzlich ihr 75-jähriges Bestehen als eigenständige Pfarrgemeinde in Feldbach. Die evangelischen Wurzeln im Raum Feldbach reichen jedoch bis in das 16. Jahrhundert zurück. Die Geschichte der Glaubensgemeinschaft beschrieb Kuratorin Gudrun Haas in einer Festschrift, die beim Festgottesdienst vorgestellt wurde: „Die Anfeindungen gegen die Evangelischen war sehr groß. Um 1900 arbeitete in Gnas ein evangelischer Friseur, der seine Arbeit beenden musste. Daraufhin gab es keinen Friseur, sodass der Rauchfangkehrermeister die Friseurstelle übernahm“, so Haas.