Dem in den letzten Jahrzehnten erfolgten Trend zur zusätzlichen Beleuchtung von Straßen, Plätzen und Geschäften soll vielerorts nun der Kampf angesagt werden, so auch in Feldbach. Der Astrophysiker Stefan Wallner erklärte bei einem Informationsabend in Feldbach kürzlich die Relevanz des Themas: „Wir müssen mit Licht achtsamer als bisher umgehen. Lichtverminderung ist für die Tierwelt, aber auch für die Gesundheit der Menschen entscheidend.“