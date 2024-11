Füreinander glühen: Der „Steirer helfen Steirern“-Glühweinstand

Auch in diesem Jahr findet der „Steirer helfen Steirern“-Glühweinstand als After-Work-Treffpunkt in der Grazer Innenstadt statt. Guter Glühwein, gute Laune, guter Zweck. Am 11. Dezember am Grazer Hauptplatz.