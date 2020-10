Facebook

© Ewald Wurzinger

Achtung Einstieg - in drei, zwei, eins…“ und das Rotlicht im brandneuen Wien-heute-Studio geht an. Vor der ORF-Kamera steht mit Lukas Lattinger ab sofort ein Steirer. Nachdem er vor wenigen Wochen das interne Casting gewonnen hat, präsentiert der 30-jährige Hartberger nun das tägliche Stadtmagazin aus dem Wiener Funkhaus. „Eine große Herausforderung, denn in Zeiten von Corona und Wien-Wahl ist es bedeutsam, wie man Moderationen formuliert. Man wird genauer beobachtet. Aber es ehrt mich natürlich sehr, eine der ältesten und meistgesehen Sendungen des ORF präsentieren zu dürfen“, so Lattinger stolz.