In der Buchhandlung Morawa in Hartberg las die Reiseschriftstellerin Margit Nöhrer aus ihrem Erstlingswerk „Der glühende Atem der Wüste“. Margit Nöhrer aus Unterrohr zieht es regelmäßig in die namibische Wüstenlandschaft, wo das Thermometer sommers knapp an der 40 Grad-Celsius-Marke kratzt. Bereits sieben Mal fuhr sie mit einem geländegängigen Camper mutterseelenallein durch unwirtliche Einöden. „Am wohlsten fühlt sich Margit Nöhrer, wo die Straßen zu Sandpisten werden“, sagte Morawa-Geschäftsführerin Angelika Wurzer treffend in ihrer Begrüßungsrede.

In ihrem Buch erzählt Nöhrer detailreich und mit Selbstironie von ihren Erlebnissen. So gehörte es zu ihren Ritualen, frühmorgens zu längeren Fußwanderungen aufzubrechen, bevor die lähmende Hitze des Tages die Aktivitäten von Mensch und Tier massiv einschränkt. Für eine Übernachtung unter freiem Himmel auf einem Feldbett zwischen Sanddünen musste sie bei einer geführten Tour das Geschwätz anderer Halbschuhtouristen in Kauf nehmen. Als dann plötzlich ihr Reisepass und ihre Autopapiere nach einem Kurz-Trip über die Grenze nach Südafrika unauffindbar waren, erfasste die Globetrotterin kurzzeitig Panik. Ende gut, alles gut. Vom Publikum gab es für Nöhrers Reisebeschreibungen unter der glühenden afrikanischen Sonne viel Applaus. Franz Brugner













