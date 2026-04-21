Das Anradeln des Wenigzeller Radsportvereins „Bike ’n’ fun“ hat schon Tradition und gilt als Start in die beginnende Radsaison. Der Verein freut sich über eine hohe Anzahl von Mitgliedern und über das heurige Rekordteilnehmerfeld mit über 50 „Radlerinnen und Radlern“. Mitverantwortlich ist dafür sicherlich, dass der Verein fast durch das ganze Jahr eine wöchentliche Trainingseinheit, egal ob Sommer oder Winter, organisiert.

Bürgermeister Herbert Berger dankt dem scheidenden Obmann und gratuliert dem neuen Vorsitzenden Philipp Kerschbaumer © Franz Faustmann

Es ist dies sicherlich auch ein Verdienst des scheidenden Obmanns Josef Kerschbaumer, der den Vorsitz im Verein in der anschließenden Jahreshauptversammlung an seinen Sohn Philipp weitergibt. Der neue Obmann Philipp Kerschbaumer freut sich auf viele sportliche und gesellschaftliche Treffen.