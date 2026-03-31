Von Osterhasen aus Buchseiten über Bilderrahmen mit Hasenzeichnungen bis hin zu österlichen Teelichtern: In der Peopleothek Pöllau wurde in den Osterferien zum Basteln in der Bücher“Ei“ geladen. Zahlreiche Kinder bastelten gemeinsam mit dem Team der Bücherei allerhand zum Thema Ostern.

Fleißig und mit Begeisterung wurde an den verschiedenen Tischen geklebt, gemalt und geschnippelt. Die Freude über die bunten Basteleien war entsprechend groß. Kaffee, Saft, Kekse und Knabbereien sorgten dafür, dass auch das leibliche Wohl bei Groß und Klein nicht zu kurz kam.