"Zur Anerkennung aller Leistungen für ihre Mitarbeiter, wie auch für die Region und den Wirtschaftssektor der Möbelherstellung, darum stehe ich heute hier", eröffnet Landeshauptmann Christopher Drexler seine Laudatio Donnerstagnachmittag in St. Johann in der Haide. Der Grund für seinen Blitzbesuch in der Oststeiermark: Der oststeirischen Möbelmanufaktur Faustmann möchte er persönlich das steirische Landeswappen verleihen. Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft waren mit ihm gekommen, Geschäftsführer Erwin Faustmann hat eigens dafür Oktoberfeststimmung auf sein Firmengelände gebracht - eine Musikkapelle durfte dabei auch nicht fehlen. "Ein Meilenstein für unsere Familien- und Unternehmensgeschichte", so der Unternehmer gerührt.