Mittwochfrüh kam es auf der B 66 in Ottendorf an der Rittschein zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine 52-jährige Oststeirerin war gegen 06:45 Uhr mit ihrem Pkw von Walkersdorf kommend in Fahrtrichtung Riegersburg unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache auf das Straßenbankett geriet. Das Auto kam daraufhin ins Schleudern und prallte in Folge gegen ein Brückengeländer.