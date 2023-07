In Grafendorf wird ein altes Gasthaus mit neuen Ideen wiederbelebt. Denn der Stambach-Wirt feiert am 28. Juli um 15 Uhr seine Neueröffnung. Das Konzept ist einfach, wie Geschäftsführerin Karin Leitner erklärt: "Wir bieten Kleinigkeiten an, wie Chili con Carne in verschiedenen Varianten und dazu alle möglichen Durstlöscher." Dabei soll vor allem das Ambiente des Gasthauses zum Zusammensitzen und Feiern einladen. Mit Aktionstagen, wie dem Chili-Donnerstag will man die Gäste anlocken.