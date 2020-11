Facebook

Florian Puntschart © kk

Fünf Jahre, 3000 Teile und Nervenstärke ohne Ende: Sie bezeichnen es als ihr Lebenswerk, das sich Florian und Emil Puntschart aus Fehring, gemeinsam in den vergangenen Monaten, verwirklicht haben. Begonnen im Sommer 2015 mit ersten Entwürfen, haben Vater und Sohn – kurz vor dem Corona-Lockdown – in der Betriebshalle am Flugplatz Fürstenfeld nun ihr Leichtflugzeug fertiggestellt und erstmals zum Jungfernflug ausgeführt. „Damit sind unser beider größten Kindheitsträume wahr geworden“, erzählt Emil Puntschart aufgeregt. Nach seiner Ausbildung zum Flugzeugtechniker in Eisenstadt und einigen beruflichen Jahren bei einem Hersteller für Flugzeuginterieur ist der 27-Jährige nun in Richtung Cockpit unterwegs und sitzt aktuell in der Berufspilotenausbildung der AUA in Deutschland und Amerika.