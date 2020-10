Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Lehrlingshaus Fürstenfeld steht im Mittelpunkt der Vorwürfe © Gerald Hirt

Seit drei Wochen ist Patrick H. (Name von der Redaktion geändert) im Internat der Landesberufsschule Fürstenfeld untergebracht. Der Lehrling kann nicht glauben, in welchen Zuständen er dort leben muss: "Zwar ist überall ausdrücklich angeführt, dass sich maximal zwei Personen in einem Zimmer aufhalten dürfen, jedoch wurden dennoch in den Großteil der Schlafräume drei Personen gesteckt. In den kleinen Räumen ist es nicht möglich, den Sicherheitsabstand einzuhalten", kritisiert der Schüler.