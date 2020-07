Facebook

Lena Hoschek, Fendi und Dior zählen zu Jenni Kollers Auftraggebern. In ihrem jüngsten Projekt richtete die Fotografin ihre Linse hinter die Kulissen der Wiener Volksoper © Koller

Man muss kein Stammgast in der Wiener Volksoper sein, um von Jenni Kollers Schnappschüssen in den Bann gezogen zu werden. Der im Eigenverlag erschienene Bildband mit dem Titel „Volksoper behind“ ist das verdichtete fotografische Kompendium eines eigenständigen Universums, in dem die Poesie dem Alltag Zauber verleiht. Koller ist fasziniert von den Gesichtern der Mitwirkenden, von ihrer Mimik und Gestik und von der Bandbreite ihrer Emotionen. Ihre ausdrucksstarken Fotos, zum Teil in Schwarz-Weiß, geben Zeugnis davon.