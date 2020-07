Facebook

Der Bub wurde in Wolfau vom Auto erfasst © APA/JAKOB GRUBER

Ein dreijähriger Bub ist am Sonntagabend in Wolfau (Bezirk Oberwart) von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind lief gegen 20.00 Uhr aus einem Haus auf die Straße, wo es vom Auto eines 50-Jährigen niedergestoßen wurde, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag in einer Aussendung.