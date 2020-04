Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am 15. Mai dürfen die heimischen Gastwirte wieder aufsperren. Die oststeirischen Gastronomen haben unterschiedliche Erwartungen. Die Kinos bleiben weiter zu.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kathi Reithofer und Werner Großschedl bereiten sich auf die Wiedereröffnung des Gasthofs im Mai vor © Privat

Abwarten, wie die genauen Vorgaben zur Wiedereröffnung am 15. Mai aussehen, will der Hartberger Innenstadt-Gastronom Werner Großschedl, der mit Partnerin Kathi Reithofer den Gasthof "Zum Brauhaus" in sechster Generation führt.