In einem internen E-Mail mokiert sich Modeunternehmer Ferdinand Roth über die Aktion eines Mitbewerbers in Hartberg.

Ferdinand Roth hält nichts von der Rabattaktion © Harald Hofer

Zwischen Wirtschaftstreibenden der Hartberger Innenstadt herrscht dicke Luft. Aufgrund einer Rabattaktion eines Mitbewerbers am Hauptplatz platzte Modeunternehmer Ferdinand Roth jüngst der Kragen. Ein konkurrierendes Modegeschäft wirbt demnach mit Minus 50 Prozent auf alle Modeartikel. In einem internen E-Mail – das der Kleinen Zeitung vorliegt – an Hartberger Geschäftsleute, die Wirtschaftskammer sowie Vertreter der Textilbranche, findet Roth scharfe Worte dafür.