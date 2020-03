In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Aus derzeitiger Sicht sollen die Kunstworkshops von "Styrian Summer Art" im Sommer im Naturpark Pöllauer Tal abgehalten werden, informierte der Verein in einem Schreiben.

Auch für Kinder bietet "Styrian Summer Art" Kurse an © Privat

Seit 2007 gehen im Naturpark Pöllauer Tal die vielfältigen Kunstkurse und Workshops der "Styrian Summer Art" in den Sommermonaten über die Bühne. Aus derzeitiger Sicht soll das auch heuer so sein, informierte Obfrau Michaela Zingerle in einem Schreiben.