Kleine Zeitung +

Hartberg Menschenleere Innenstadt durch das Coronavirus

In der Hartberger Innenstadt war Montagvormittag so gut wie niemand zu sehen. Der Aufruf, zu Hause zu bleiben und der Umstand, dass die meisten Geschäfte geschlossen waren, sorgte dafür, dass niemand auf dem Hauptplatz oder in der Fußgängerzone zu sehen war.