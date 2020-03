Kleine Zeitung +

Maturatagebuch Reifeprüfung in einem mit Unsicherheit gespicktem Jahr

In wenigen Wochen stehen die diesjährigen Maturaprüfungen an. Katharina Hofer, Maturantin in der 8A des Gymnasiums Hartberg schreibt in ihrem Maturatagebuch regelmäßig, was sie und die anderen Maturantinnen und Maturanten bewegt.