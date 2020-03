Fertig übersiedelt"Let's Do It!" wechselte die Straßenseite

Der Hartberger Werkzeugfachmarkt "Let's Do It!" ist seit Donnerstag neben dem Eurospar (Bahnhofstraße) zu finden - gegenüber vom alten Standort.

Projektleiter Manfred Mandler © Georg Tomaschek

Donnerstag, 8 Uhr in der Früh: Bürgermeister Marcus Martschitsch, 3e-Vorstand Markus Dulle und Marktleiter Thomas Fliesenbichler sägen um die Wette. Um den umgesiedelten Werkzeugfachmarkt "Let's Do IT!" feierlich neuzueröffnen rücken die drei Herren einem Holzbalken vor der Einganstür mit Kettensägen zu Leibe (zu sehen im Video unten).