In St. Michael im Bezirk Güssing hat sich am Mittwochabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 64-Jähriger kam von der Straße ab und prallte ungebremst gegen eine Brücke.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Unfallursache ist bislang ungeklärt © Freiwillige Feuerwehr St. Michael

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr ist es auf der L 106 in St. Michael im Bezirk Güssing zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 64 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Güssing fuhr laut Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache vor einer Linkskurve geradeaus über mehrere Verkehrsleiteinrichtungen hinweg in den Straßengraben. In weiterer Folge prallte der Pkw ungebremst gegen einen Brückendurchlass, das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.