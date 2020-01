Frischekosmetikproduzent Ringana wächst weiter. In St. Johann in der Haide entsteht aktuell ein neues Werk

So soll der Ringana Campus später aussehen © Ringana

Das neue Ringana-Werk in St. Johann in der Haide nimmt Form an. Bereits seit November 2019 wird auf dem zwölf Hektar großen Gelände in gebaut. Nun gab das oststeirische Unternehmen erstmals Zahlen zu dem Projekt bekannt.