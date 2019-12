Bei der 31. Auflage des Fußballturniers der "Juniors Hartberg" in der Hartberg Halle kämpften 192 Mannschaften an fünf Turniertagen um den Sieg. Auch die Profis des Bundesligamannschaft besuchten den Bewerb.

Die U15-Mannschaft des TSV Hartberg holte sich den Titel in ihrer Altersklasse © Tsv Hartberg

Spannende Spiele, jubelnde Gewinner und große Siegerehrungen mit Pokalen und Medaillen. Beim 31. Turnier der "Juniors Hartberg" zeigten die Fußballprofis von Morgen ihr Können in der Hartberg Halle. An fünf Turniertagen (21., 22., 27., 28., 29. Dezember) kämpften 192 Mannschaften in zehn Altersklassen dabei um den Sieg.