Dienstagvormittag blieb eine Lenkerin aus Graz-Umgebung mit ihrem Auto samt Tier-Anhänger an der B54 auf einer Böschung hängen. Weder die Frau noch das Tier wurden verletzt.

Die Lenkerin konnte nach der Bergung wieder weiterfahren © Feuerwehr Kaindorf

Auf dem Weg zum Kälbermarkt in Greinbach kam eine Lenkerin aus Graz-Umgebung mit ihrem Auto samt Tier-Anhänger nach einem Ausweichmanöver in Fahrtrichtung Hartberg kurz nach dem ehemaligen Bankl-Wirt in Kaindorf von der B54 ab. Dabei blieb das Auto auf der aufgeweichten steilen Böschung hängen, berichtet die Feuerwehr Kaindorf.