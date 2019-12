Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alles einstimmig im Gemeinderat © Jonas Pregartner

Der Hartberger Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung vom Montag einstimmig den Budget-Voranschlag 2020. Erstmals war dieser, wie in allen österreichischen Gemeinden, nun in der Doppik (doppelte Buchführung) statt der Kameralistik (mit Ordentlichem und Außerordentlichem Haushalt) zu erstellen. Auch Unternehmen bilanzieren in der Regel nach dem System der doppelten Buchhaltung.