Ein Lieferwagen war Dienstagnachmittag in den Straßengraben gerutscht. Die Freiwillige Feuerwehr Pöllau leistete Hilfe.

Der Lieferwagen konnte seine Fahrt nach der Bergung fortsetzen © FF Pöllau

Am Dienstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau zu einem Verkehrsunfall am Pöllauberg alarmiert. Aus ungeklärter Ursache war ein Lieferwagen von der Straße abgekommen und landete seitlich in einem Graben.