Preisverleihung Hartberg-Fürstenfeld hat neue Helden in der Wirtschaft

In Bad Blumau wurden am Montag vom ÖVP-Wirtschaftsbund die "Helden der Region" gekürt. Die Preise an die Sieger übergaben ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und WB-Landesobmann Josef Herk.