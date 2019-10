Kleine Zeitung +

Überfall auf Tankstelle Vier junge Männer ausgeforscht

Nachdem sie von einem Drogendealer betrogen worden waren und Geld benötigten, überfielen vier junge Männer am 12. April eine Tankstelle in Loipersdorf im Burgenland. Jetzt wurden sie ausgeforscht und sitzen in Untersuchungshaft.