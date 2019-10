Kleine Zeitung +

Hartberg Chor gibt Konzert mit Wiener Symphonikern

Ein besonderes Hörerlebnis verspricht Brahms Vokalwerk „Ein deutsches Requiem“ in der Interpretation des Kirchenmusikvereins Hartberg zu werden, das am 1. November in der Stadtpfarrkirche Hartberg und am 3. November in der Basilika am Weizberg aufgeführt wird.