Pinkafeld Betrüger borgte sich 4000 Euro teures Mountainbike aus

Ein 58-jähriger Steirer hat im August in einem Fahrradgeschäft in Pinkafeld ein Mountainbike ausgeborgt und bis dato nicht zurückgebracht. Die Polizei Pinkafeld warnt vor dem Betrüger, der bereits zuvor in Kärnten zugeschlagen hat.