Jakob Schedl, Anna-Lena Bruchmann und Magdalena Zach betreuten als Rettungssanitäter ihre erste Hausgeburt in Bad Waltersdorf.

Jakob Schedl, Simone Seidl mit ihrem bald zweijährigen Sohn, Magdalena Zach mit der kleinen Anna und Anna-Lena Bruchmann © RK Hartberg/J. Pferschy

Den 20. August 2019 werden die drei jungen Sanitäter wohl nicht so schnell vergessen: Jakob Schedl (20), bis Juni noch Zivildiener beim Roten Kreuz und derzeit Urlaubsvertretung als Fahrer, und seine 19-jährige Freundin Anna-Lena Bruchmann hatten an diesem Dienstag gemeinsam Dienst auf der Rotkreuz-Ortsstelle Hartberg. Dass auch die beste Freundin der beiden, Magdalena Zach (20), mit dabei war, ist eher dem Zufall geschuldet. Ihr war langweilig und sie beschloss spontan, als zusätzliche Sanitäterin mitzufahren. So war auch sie dabei, als das Rettungsteam gegen 18 Uhr zu einer bevorstehenden Geburt nach Sebersdorf (Gemeinde Bad Waltersdorf) alarmiert wurde. Die Bad Waltersdorfer Rettung war mit einem anderen Einsatz belegt.