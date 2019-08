Facebook

Der Pkw prallte gegen die Leitplanke und landete in einem Acker © FF Sebersdorf

In der Nacht auf Sonntag, 11. August 2019, kam es in Buch/St. Magdalena (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu einem Unfall. Ein 56-jähriger Rumäne fuhr gegen 3.50 Uhr auf der L401 von Hartberg in Richtung Sebersdorf und kam mit seinem Pkw von der Straße ab. Ursache dürfte nach eigenen Angaben Sekundenschlaf gewesen sein.