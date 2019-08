238 blühende Cannabispflanzen konnten im Haus eines jungen Mannes in Markt Neuhodis (Bezirk Oberwart) sichergestellt werden. Er steht im Verdacht, seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Cannabis finanziert zu haben.

Eine große Menge Cannabis wurde bei einem 24-Jährigen sichergestellt © (c) AP (Richard Vogel)

Bei einer Hausdurchsuchung in Markt Neuhodis wurde im Zuge von Ermittlungen durch Polizisten der Suchtgiftgruppe des Bezirkspolizeikommandos Oberwart Cannabis sichergestellt. Ein 24-jähriger Mann war verdächtig, in den letzten 18 Monaten eine beträchtliche Menge an Cannabiskraut verkauft zu haben.