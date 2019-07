Facebook

Der neue Präsident Gernot Gaggl (l.) mit Gottfried Mauerhofer © KK

Ein Höhepunkt beim Lions-Club Hartberg ist die Übergabe der Präsidentennadel an den Nachfolger. Im Hotel Paierl in Bad Walterdorf gab der scheidende Präsident Gottfried Mauerhofer unter großem Beifall mit der Nadel auch die Präsidentenwürde an Gernot Gaggl weiter.