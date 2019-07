Facebook

Bürgermeister Gerald Klein legt seinen Fokus für die Gemeinde auf das Wohnen © Barbara Kahr

Montagabend wurden Sie in der Gemeinderatssitzung zum neuen Bürgermeister von Pöllauberg gewählt. Warum war es Ihnen so wichtig, dabei parteilos zu sein?

Gerald KLEIN: Politik war für mich anfangs nie ein Thema. Erst als im Mai 2018 Johann Weiglhofer nochmals an mich mit der Bitte, sein Nachfolger zu werden, an mich herangetreten ist. Weil auch kein potenzieller Nachfolger da war. Parteilos gewählt zu werden ist deshalb für mich wichtig, weil ich glaube, man wird mit einem anderen Maß gemessen. Es wird dadurch anscheinend von der Bevölkerung gesehen, dass man für alle da ist, egal von welcher Partei. Das bedeutet Volksbürgermeister.