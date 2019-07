Von 6. bis 14. Juli findet in Fürstenfeld zum 27. Mal ein Turnier der Tennis Europe Junior Tour statt. Auch in Bad Waltersdorf werden hochkarätige Bewerbsspiele in der Turnierwoche ausgetragen.

Obmann-Stellvertreter Werner Gutzwar, die Nachwuchsspieler Phillip und Paul König, Bürgermeister Franz Jost und TC-Obmann Manfred Abraham © Privat

Seit 26 Jahren macht die Tennis Europe Junior Tour in der Thermenhauptstadt Station. Freilich konnte keiner der Turnierverantwortlichen des TC Fürstenfeld ahnen, als in sehr jungen Jahren der Serbe Novak Djokovic, der Österreicher Dominik Thiem und der Deutsche Alexander Zverev auf der Tennisanlage in Fürstenfeld der gelben Filzkugel nachjagten, dass es sich dabei um die künftigen Nummern eins, vier und fünf der ATP-Weltrangliste, die in den kommenden Tagen auf dem "Heiligen Rasen" von Wimbledon um den begehrtesten Titel der Welt kämpfen, handeln würde.