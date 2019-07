Kleine Zeitung +

McDelivery McDonald's stellt in Hartberg jetzt das Essen auch zu

In manchen Großstädten war es bisher schon möglich, nun probiert die Fast-Food-Kette McDonald's die Essens-Hauszustellung auch in der Oststeiermark aus. In Hartberg und Umgebung kann man Burger & Co. nach Hause liefern lassen.