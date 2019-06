Donnerstagnachmittag löste sich bei einem Traktor während der Fahrt das linke Hinterrad und rollte in einen Geländewagen auf einem Parkplatz in Buch-St. Magdalena.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr Buch-Geiseldorf war im Einsatz © Feuerwehr Buch-Geiseldorf

Eine unglückliche Verkettung von Zufällen führte am späten Donnerstagnachmittag zu einem kuriosen Feuerwehreinsatz. Aus unbekannter Ursache löste sich bei einem Traktor während der Fahrt auf der L401 im Ortsgebiet von Geiseldorf in der Gemeinde Buch-St. Magdalena das linke Hinterrad. Das Rad rollte über die Straße und krachte schließlich in einen Mercedes G, der auf einem Parkplatz abgestellt war.