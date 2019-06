Siegersdorfer kämpfen um Zufahrt, Blaindorfer Feuerwehr ringt mit Fahrzeugausschreibung, Pfarre St. Johann will Förderung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Freiwillige Feuerwehr Blaindorf soll ein neues Fahrzeug bekommen. Drei Angebote gingen ein © Jonas Pregartner

Ein Haus ohne Zufahrtsmöglichkeit in Siegersdorf beschäftigte den Feistritztaler Gemeinderat: Der Zufahrtsweg führt teilweise über das Grundstück eines Nachbarn, der den Hausbewohnern das Zufahren verbietet. Diese müssen also Einkäufe etc. zu Fuß zum Haus schleppen.