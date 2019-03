Kleine Zeitung +

Für Männer Ein Tag im Zeichen von Sicherheit und Gesundheit am Bauernhof

Am Montag, dem 18. März, findet in der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Hartberg ein Sicherheitstag zum Motto "Sicher und Gesund am Bauernhof" für Männer statt.