In Oberdorf im Burgenland setzte gelagertes Magnesiumpulver, das sich selbst entzündete, einen Keller in Brand.

Der Brandherd © Polizei

Am Dienstagnachmittag begann es in der Gemeinde Oberdorf unter einem Stiegenaufgang in einem Keller zu brennen. Der Brand breitete sich im Keller aus. Die Stadtfeuerwehr Oberwart sowie die Feuerwehren Oberdorf und Litzelsdorf waren gut eine Stunde im Löscheinsatz. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe ist noch unbekannt.