Zu einem Verkehrsunfall rückte am Montag die Feuerwehr Schildbach aus. Auf der B 54 fuhr ein Pkw auf einen Bagger auf und dann streifte dann einen weiteren Pkw.

Verkehrsunfall in Schildbach

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf diesen Bagger fuhr der Pkw-Lenker auf © FF Schildbach

Am Montagabend gegen 18 Uhr fuhr ein Lenker mit seinem Pkw auf der B 54 in Schildbach, nach dem Kreisverkehr beim Billa, als er aus noch unbekannten Gründen auf den vor ihm fahrenden Bagger auffuhr. Als er mit dem Fahrzeug zurück rollte, stieß er dabei in das Auto hinter ihm.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.