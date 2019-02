Facebook

Die Bücher bleiben während den gesamten Renovierungsarbeiten in der Stiftsbibliothek © Barbara Kahr

Rund 20 Tonnen an Gerüst ragen derzeit in der Bibliothek des Stifts Vorau bis fast an die Decke. Etage um Etage streckt es sich vor den hölzernen Bücherregalen hoch. „Eineinhalb Meter unter der Decke sieht es so aus, als hätten wir einen Tanzboden aufgebaut“, sagt Prälat Rupert Kroisleitner mit einem Schmunzeln über die beginnenden Renovierungsarbeiten im Nordtrakt des Stifts.

