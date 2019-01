Der Sinnersdorfer Alexander Krutzler wurde bei den "Austrian Skills 2018" zum Staatsmeister der Betonbauer. Jetzt beginnt die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Russland.

Jungmaurer Alexander Krutzler fährt als Staatsmeister im Betonbau zur Weltmeisterschaft © Franz Brugner

Über dem Scheunentor des Hofes der Familie Krutzler in Sinnersdorf (Marktgemeinde Pinggau) hängt ein großes weißes Leintuch, auf dem mit roter Farbe gesprüht steht: "Herzlich willkommen dem Staatsmeister 2018". Die Freunde von Alexander Krutzler haben es dort angebracht. Der ganze Ort freut sich mit dem tüchtigen 21-jährigen Maurer und Schalungszimmerer über den grandiosen Sieg, den er bei den "Austrian Skills 2018" in Salzburg gemeinsam mit seinem Arbeitskollegen Matteo Grgic – beide arbeiten beim Baukonzern Porr AG in Wien - gegen härteste Konkurrenz errungen hat.