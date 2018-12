Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag in ein Lokal ein und entwendeten Geräte und Einrichtungsgegenstände.

Einen Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro verursachten bislang Unbekannte in der Nacht auf Freitag im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Die Täter drehten den Schlosszylinder der Türe ab, die sich daraufhin öffnen ließ und gelangten so ins Innere eines Geschäftes. In der Folge stahlen sie daraus eine Eismaschine, eine Digitalwaage und einen Arbeitstisch aus rostfreiem Stahl.