In Hartberg-Fürstenfeld hat am Freitagvormittag die Erde kurz gebebt: Das Beben der Magnitude 2,5 wurde von der Bevölkerung schwach wahrgenommen.

Das Beben hatte eine Magnitude von 2,5 © APA/ZAMG

Der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat am Freitag um 8.35 Uhr ein leichtes Erdbeben in Vorau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) registriert. Das Erdbeben wies eine Magnitude von 2,5 auf und wurde von einigen Menschen schwach wahrgenommen, hieß es in einer Aussendung. Schäden an Gebäuden seien nicht bekannt und auch nicht zu erwarten.

Erdbeben melden

Der Österreichische Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung um die Meldung von Wahrnehmungen. Dazu kann das Wahrnehmungsformular ausgefüllt werden. Möglich ist auch eine schriftliche Meldung an den Österreichischen Erdbebendienst, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Hohe Warte 38, 1190 Wien. Weiters kann die ZAMG mittels Fax - 01/368-66-21 - informiert werden.