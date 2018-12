Am Donnerstag, dem 20. Dezember, macht in der Gemeinde Friedberg eine neue Hofer-Filiale auf.

Eröffnung am 20. Dezember

Die neue Filiale ist eintausend Quadratmeter groß © Hofer

Nach vier Monaten Bauzeit eröffnet am Donnerstag, dem 20. Dezember, eine neue Hofer-Filiale in Friedberg. Das rund eintausend Quadratmeter große Lebensmittelgeschäft beinhaltet unter anderem die bei Hofer übliche Backbox und eine Vinothek, die in Holzoptik gebaut wurde.